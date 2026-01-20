В Одессе возникли перебои со светом, водой и отоплением
В Одессе зафиксированы частичные отключения электричества и проблемы с водо- и теплоснабжением, сообщили украинские СМИ.
Согласно информации, опубликованной изданием «Страна», в Одессе частично прекратилась подача электричества, передает ТАСС.
Помимо электроэнергии, отмечаются перебои с водоснабжением и отоплением. В настоящее время в Одесской области действует режим воздушной тревоги.
Ранее мэр Киева Кличко заявил о перебоях с электро- и водоснабжением в Киеве после серии взрывов.
В Одесской области в понедельник сообщили о повреждениях объектов энергоснабжения, газа и критической инфраструктуры.