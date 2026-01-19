Друзья спасли мальчика после нападения акулы

В Сиднее, Австралия, тупорылая акула напала на 12-летнего мальчика. Как пишет The Sydney Morning Herald, его удалось спасти благодаря храбрости друзей и скорости полицейских.

© Lenta.ru

Подросток и три его друга прыгали со скалы в воду недалеко от пляжа Шарк (в перевод с англ. — «акула»). Акула укусила мальчика за ноги, когда его друзья были на берегу. Увидев это, один из подростков тут же прыгнул в воду. Вскоре к нему присоединились и другие мальчики.

Вместе они смогли вытащить товарища на каменистое возвышение. Пострадавший потерял сознание от потери крови. Позднее сотрудник скорой помощи Джайлс Бьюкенен назвал поступок друзей мальчика примером настоящего товарищества.

Прибывшие полицейские наложили жгут на раны. Они погрузили подростка на борт катера и направились к пристани, где его ожидали парамедики. На борту судна у мальчика пропал пульс, поэтому весь путь один из полицейских делал ему искусственное дыхание.

После подростка передали сотрудникам скорой помощи. По пути в больницу они сделали ему переливание крови, а затем ввели в искусственную кому. Врачи изучили следы зубов на ногах мальчика и предположили, что он стал жертвой тупорылой акулы. Сейчас он борется за жизнь.

За несколько часов до этого в пригороде Сиднея тупорылая акула напала на 11-летнего серфера. Она несколько раз укусила доску мальчика, но его ранить не успела.

Активность тупорылых акул связана с сезоном — с января по февраль крупные самки этого вида рожают детенышей. В этот период они особенно агрессивны и часто нападают на людей, защищая свою территорию.

Ранее сообщалось, что канадская туристка попыталась сфотографировать акулу у побережья островов Теркс и Кайкос и лишилась рук. Ее вытащил на берег муж.