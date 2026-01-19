Выросло число жертв пожара в торговом центре в Пакистане

Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане увеличилось до 21
Число жертв крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана увеличилось до 21, более 60 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Об этом пишет Reuters.
Агентство отмечает, что спасательные работы затруднены из-за неустойчивости конструкции и наличия обломков. Огонь потушили более чем через сутки.
О пожаре в Пакистане стало известно 18 января. Он начался в магазинах, расположенных на первом этаже здания.
Предположительно, возгорание возникло из-за короткого замыкания в одном из магазинов, правоохранители начали расследование обстоятельств произошедшего.