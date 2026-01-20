Летевший в Казань Boeing 737 совершил экстренную посадку в Баку

Летевший из Дубая в Казань Boeing 737 совершил экстренную посадку в Баку
Пассажирский лайнер Boeing 737, выполнявший рейс из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана из-за возникших технических неполадок.
Об этом сообщает Интерфакс.
По информации пресс-службы воздушной гавани, командир корабля связался с диспетчерами и запросил разрешение на приземление в международном аэропорту имени Гейдара Алиева.
Посадка прошла в штатном режиме в 00:04 по местному времени (23:04 мск), наземные службы были оперативно приведены в готовность для встречи судна.
Сообщается, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
