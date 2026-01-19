В СПЧ отреагировали на расправу над молодым россиянином в Подмосковье

Расправа над молодым человеком в Подмосковье вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Об этом заявила в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова.

19 января в Электростали конфликт молодых людей привел к смерти 18-летнего россиянина. Один из участников применил нож. Сообщалось, что причиной всему якобы стало замечание, брошенное пассажиром автобуса сидевшей в салоне компании.

«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание», — написала в этой связи Ахмедова.

Она указала, что в сети начали появляться различные версии случившегося, которые в деталях противоречат друг другу.

«А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах», — добавила она.

Тем временем злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.