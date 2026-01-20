Член СПЧ Меркачева призвала не раздувать межнациональный конфликт из-за убийства в Электростали

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала резонансное убийство 18-летнего россиянина в подмосковной Электростали, призвав не допустить дальнейшего разжигания межнациональной розни на этой почве. По ее мнению, ключевым фактором в трагедии стало то, что молодой человек изначально ехал в общественном транспорте с ножом, будучи психологически готовым применить оружие при случае.

Конфликт произошел вечером в автобусе между 18-летним Ильей и 19-летним гражданином другой национальности по имени Имомали. После словесной перепалки на остановке между ними завязалась драка, в ходе которой подросток получил колото-резаные раны шеи и поясницы и скончался в больнице.

Меркачева, не отрицая возможной межэтнической подоплеки, подчеркнула, что инцидент мог быть спровоцирован общей накаленной обстановкой в районе, где подобные конфликты назревают из-за комплекса социальных проблем. Она призвала сосредоточиться на расследовании конкретных обстоятельств дела и не допускать его превращения в инструмент для манипуляций.