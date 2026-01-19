Сомелье из Красногорска задушил жену во время БДСМ-игр

Житель Красногорска Владимир, который задушил свою жену во время БДСМ-игр, работает сомелье. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Telegram-канале «112».

© Вечерняя Москва

— Сам Владимир работает сомелье, в своих соцсетях он публикует фотографии с коктейлями, вином, и разнообразными бар-шоу, — говорится в публикации.

Мужчина решил разнообразить сексуальную жизнь с женой и устроил БДСМ-игры. Во время такого занятия он связал супругу и засунул ей кляп в рот. Он также закрыл ей нос своей ладонью. Из-за этого женщине стало плохо, она упала с кровати. Тогда Владимир решил убить супругу из-за недавнего конфликта. Он взял подушку и задушил ей жену.

После этого мужчина испугался, вытащил тело супруги на лестничную клетку и вызвал правоохранителей. Силовики задержали подозреваемого. Впоследствии суд арестовал фигуранта. Он пробудет в СИЗО как минимум до 11 марта.