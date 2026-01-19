У входа в офис в Воронеже нашли гранату

В Воронеже правоохранители оцепили территорию около одного из офисов из-за найденной у входа гранаты. Она оказалась учебной, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

© Газета.Ru

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области получили сигнал о подозрительном предмете, визуально схожем с боеприпасом, который обнаружен у входа в один из офисов… В ходе осмотра установлено, что это учебная граната и угрозы жизни и здоровью жителей не представляет», — сказано в сообщении.

В ведомстве гражданам напомнили: трогать, перемещать и совершать какие-либо действия с подозрительными предметами ни в коем случае нельзя. В случае обнаружения подобных предметов необходимо немедленно обратиться в соответствующие ведомства.

До этого в Сочи местные жители обнаружили на дороге неизвестные предметы, обмотанные купюрами. Инцидент произошел 11 декабря на улице Тимирязева. Прохожие нашли на дороге несколько подозрительных предметов, которые были обмотаны в пятирублевые купюры. О находке сообщили в службу 112. На место прибыли оперативные службы. По их данным, обнаруженные предметы опасности не представляли.

Ранее в Подмосковье на остановке нашли подозрительную пачку денег с отверстием.