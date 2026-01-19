Задержанный на Гоа маньяк-аниматор из России встречался с тремя девушками одновременно. Одну из них он даже позвал замуж, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, 30-летний Алексей Леонов в начале января сделал предложение руки и сердца 40-летней местной жительнице Мриде. Женщина согласилась, и аниматор переехал к ней в деревню. Спустя неделю индианка умерла от передозировки наркотиков.

На следующий день после этого россиянин приехал в клуб анонимных наркоманов в Морджиме, который ранее посещал, и заявил о своём уходе оттуда.

В клубе он встретился со своей второй возлюбленной — 37-летней россиянкой. Женщина выразила желание помочь ему. Через четыре дня мужчина в невменяемом состоянии зарезал её.

Журналисты заметили, что после этого аниматор направился в Арамболь, где, по данным следствия, убил третью женщину — ещё одну 37-летнюю россиянку.

Мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения, после чего связал и перерезал ей горло. Подруга убитой, жившая в соседней комнате, обнаружила тело и сообщила в полицию.

Подозреваемый задержан, ведётся следствие. Полиция полагает, что на счету маньяка могут быть еще две жертвы.