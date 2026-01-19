Комик Останин отверг обвинения в оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин* в Мещанском суде Москвы отказался признать свою вину по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

«Нет конечно», — ответил он на вопрос судьи о признании вины. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что он обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее суд в Москве продлил арест комику до июня 2026 года.

В начале июня сообщалось, что Росфинмониторинг внёс Останина в перечень террористов и экстремистов.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.