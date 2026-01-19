В Кабуле прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в центре Кабула, сообщил телеграм-канал TOLOnews Plus.

Уточняется, что инцидент зафиксирован в районе Шахр-е Нау афганской столицы. По данным публикации, на месте ЧП виден столб густого дыма. Местные жители убегают с места происшествия, говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Абдула Матина Кани, взрыв произошел в 4-м муниципальном округе Кабула в одном из отелей рядом с цветочным рынком Гольфоруши. В результате есть убитые и раненые.

"Следственные группы начали расследование характера взрыва, подробности которого мы позже сообщим", – цитирует Кани РИА Новости.

Ранее взрыв произошел у здания окружного суда на окраине пакистанского Исламабада. По предварительной версии, там взорвались несколько автомобилей. Позже стало известно, что число погибших при взрыве выросло до 12 человек, а число пострадавших – до 21.