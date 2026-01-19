Суд вынес решение по драгоценностям блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы не удовлетворил просьбу защиты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) вернуть изъятые у нее ювелирные украшения и часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

По данным агентства, адвокат Чекалиной просил вернуть украшения, чтобы она могла продать их и направить деньги на содержание детей. Суд пояснил, что эти предметы не относятся к вещественным доказательствам, а значит, не в его компетенции решать их судьбу.

В прокуратуре Москвы ранее сообщали, что Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

Тяжелый развод и слухи о новом парне: личная жизнь Лерчек

В прокуратуре заявляли, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивалось, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей. Чекалиных отправили под домашний арест в октябре 2024 года.