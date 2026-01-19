Мужчину зарезали на остановке в Подмосковье

Конфликт между двумя пассажирами произошел в автобусе в Электростали. Ссора продолжилась уже на улице, где неизвестный ударил молодого человека ножом. Он скончался на больничной койке.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку. В ходе инцидента неизвестный нанес ножевые ранения молодому человеку и скрылся, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Потерпевшего юношу 2007 года рождения доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Полиция разыскивает его убийцу.

Ранее другой молодой человек зарезал бывшую девушку на остановке в Москве. Она умерла на месте. После этого парень совершил суицид. По версии следствия, он убил девушку на почве ревности.