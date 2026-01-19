Пойманного в Сочи американца посадили на пять лет

Американский гражданин Чарльз Уэйн Зиммерман осуждён на пять лет колонии общего режима за незаконную перевозку огнестрельного оружия на своей яхте в Сочи. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

С 1 июля 2024 года по 19 июня 2025 года Зиммерман совершал морское путешествие на яхте из США по маршруту через Португалию, Испанию, Италию, Грецию и Турцию. На борту судна находилось приобретённое им ранее огнестрельное оружие и боеприпасы.

19 июня он пришвартовался в порту Сочи, скрыв оружие при пограничном контроле. При осмотре яхты сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли запрещённые предметы.

В суде американец полностью признал вину. Он пояснил, что познакомился в интернете с жительницей Казани и отправился к ней на яхте, не изучив российского законодательства, а оружие взял для самообороны. Центральный районный суд Сочи признал его виновным в незаконной перевозке и перемещении оружия через границу.

Приговор подтвердил Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке. Решение вступило в законную силу.