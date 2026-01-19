Момент взрыва светошумовой гранаты в здании МВД попал на видео

Обнародованы кадры взрыва светошумовой гранаты в центре подготовки МВД в Сыктывкаре. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Mash.

В минувший четверг во время тренировки по тактике и стрельбе в учебном классе возник пожар. Попытки его потушить с помощью огнетушителя не увенчались успехом, огонь распространился на другие предметы. Затем прогремел взрыв гранаты.

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что одна из пострадавших при взрыве в здании Министерства внутренних дел в Сыктывкаре скончалась.

Как стало известно, медики пытались спасти девушку, оказывая ей необходимую помощь в течение четырех дней. Однако, несмотря на попытки, пострадавшая умерла. Госпитализированы еще 24 человека. Половина из них в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.

После инцидента было начато расследование по факту халатности. Также было возбуждено дело против начальника центра, подозреваемого в превышении должностных полномочий.