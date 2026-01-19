Блогерша Валерия Чекалина (она же - Лерчек) прибыла к зданию суда в сопровождении избранника Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает издание Super.ru. В опубликованном СМИ ролике, беременная знаменитость вышла из машины, опираясь на руку супруга. На вопросы о своем здоровье после хирургического вмешательства она ответила: "Не хочу жаловаться".

Также знаменитость намекнула, что на данный момент переживает непростой период в своей жизни и мечтает о спокойной семейной жизни.

"Хочу, чтобы скорее уже все завершилось наилучшим образом. Хочу родить здорового ребенка и спокойно провести время с ним и с семьей", - сказала она.

Лерчек отметила, что еще не знает пол будущего ребенка, но надеется его выяснить уже в ближайшее время.

30 декабря стало известно, что беременной блогерше Чекалиной провели операции на почки. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

Кроме того, Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.