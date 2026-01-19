В Москве воры-рецидивисты угнали машину за два миллиона

Двое мужчин, ранее отбывавших наказания за кражи автомобилей, вновь пошли на преступление. Они угнали у семейной пары из Москвы машину за два миллиона рублей. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию поступило сообщение о хищении автотранспорта на улице Вешних Вод. К прибывшим полицейским обратились супруги, которые сообщили, что за день до обращения припарковали свой автомобиль около места их проживания. Выйдя на улицу следующим утром, они не обнаружили машину. Материальный ущерб превысил два миллиона рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Полицейские задержали подозреваемых — 45-летнего москвича и 47-летнего жителя Тверской области. Силовики выяснили, что мужчины познакомились в колонии. Уже на свободе они разработали план, как быстро заработать деньги. Один из них нашел подходящую для угона машину. В свою очередь его напарник вскрыл автомобиль. Злоумышленники продали машину покупателю, которого нашли в интернете. В отношении бывших зэков возбудили уголовное дело. Их заключили под стражу. Правоохранители ищут угнанный автомобиль.

Ранее двое других мужчин украли иномарку за 3,5 миллиона рублей в Подмосковье. Машину впоследствии удалось найти. Злоумышленники оставили ее в гараже. Самих подозреваемых задержали. Теперь им грозит колония. Мужчин отправили в СИЗО.