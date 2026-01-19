Стало известно о смерти одной из пострадавших при взрыве в здании МВД

Скончалась одна из пострадавших при взрыве в здании Министерства внутренних дел в Сыктывкаре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отмечается, медики пытались спасти девушку, оказывая ей необходимую помощь в течение четырех дней. Однако, несмотря на попытки, пострадавшая умерла. Госпитализированы еще 24 человека. Половина из них в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, добавляет «Абзац».

15 января в дневное время, когда в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре проходили занятия, на крыше здания вспыхнул пожар. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

После инцидента было начато расследование по факту халатности. Также было возбуждено дело против начальника центра, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Один из преподавателей центра находится под домашним арестом. По версии следствия, во время учебного занятия он активировал учебно-имитационную гранату, что привело к взрыву и последующему пожару.