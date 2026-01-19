Пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы в российском городе

Прилетевший в Махачкалу пассажирский самолет выкатился за пределы посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на рейсе, вылетевшем из Минеральных Вод. При неудачной посадке пострадавших нет, лайнер также не получил повреждений. Уточняется, что два воздушных судна перенаправили на запасной аэродром, так как они не смогли сесть в аэропорту этого российского города из-за плохого сцепления колес шасси с покрытием. Причины происшествия выясняют.

Ранее Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске. Инцидент произошел с лайнером, прилетевшим из Санкт-Петербурга.