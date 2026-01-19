СК раскрыл дело об убийстве мужчины в Москве в 2000 году

Правоохранители раскрыли преступление, совершенное в Москве в 2000 году. Тогда в квартире дома на улице Академика Анохина убили мужчину. Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Следователями столичного СК раскрыто убийство мужчины, совершенное более 25 лет назад. Проверка по базам данных выявила, что следы принадлежат мужчине 1973 года рождения, проживающему на территории Московского региона. Во время допроса он дал признательные показания, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленник 10 раз ударил ножом потерпевшего. Он скончался на месте. Подозреваемый скрылся, следователи не могли выйти на его след долгие годы. Фигурант попался благодаря следам, оставленным на полотенце в квартире. Генетический материал отправили на экспертизу. По ее результатам установили личность мужчины.

Ранее следователи раскрыли дело об убийстве 28-летней давности. Мужчина забил до смерти своего знакомого в квартире дома в Москве в 1997 году. Злоумышленник признал вину в преступлении. Следователи продолжают сбор доказательств по делу.