Раскрыта схема похищения миллионов в сети российских ювелирных магазинов

В Ангарске суд приговорил директора сети ювелирных магазинов и бухгалтершу, которая также работала на владельцев бизнеса, за схему по похищению прибыли. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

По версии следствия, директор сети формировала фиктивные платежные поручения для оплаты несуществующих услуг. Ее сообщница предоставляла реквизиты подставных контрагентов, не осведомленных о мошеннической схеме, а затем свой счет индивидуального предпринимателя, куда затем перечислялись деньги со счетов потерпевших. В период с июля 2015 по апрель 2018 года осужденные похитили более 9 миллионов рублей.

Фигуранток приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 500 тысяч рублей каждой. Женщины также обязаны возместить ущерб в полном размере.

Ранее в Дагестане Каспийский городской суд приговорил трех глав строительных компаний к срокам до восьми лет лишения свободы за махинацию, с помощью которой они похитили 260 миллионов рублей.