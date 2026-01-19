Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае

В Поспелихинском районе Алтайского края вспыхнул пожар. Вечером 18 января в селе Поспелиха загорелся частный дом - к месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты.

В борьбе с огнём были задействованы пять специалистов и две пожарные машины. После того как пламя удалось потушить, внутри здания спасатели обнаружили тела двух мужчин — вероятно, хозяев жилища. По предварительной версии экспертов, причиной возгорания стало несоблюдение инструкции при эксплуатации электрических приборов.

Сейчас специалисты МЧС устанавливают детали случившегося и призывают жителей региона быть особенно внимательными при обращении с электроустройствами в быту.

Напомним, ранее на Южном Урале в частном доме взорвался газовый баллон, пострадал мужчина.