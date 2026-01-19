В Санкт-Петербурге 47-летнюю женщину без признаков жизни нашли на могиле певца Виктора Цоя на Богословском кладбище. Об этом стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, россиянка была поклонницей творчества артиста. Посещала могилу Цоя она с двумя знакомыми — мужчиной и женщиной.

Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Предположительно, фанатку Цоя мог погубить некачественный алкоголь.

Как передает 78.ru, женщине внезапно стало плохо во время посещения могилы. Она упала, другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

