Профессиональные угонщики задержаны полицейскими в Москве

Угон автомашины «Инфинити», совершенный по заказу, раскрыли сотрудники полиции на северо-востоке столицы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», преступление было совершено на улице Вешних вод. Бандиты угнали иномарку стоимостью более 2 млн рублей. Вскоре они были задержаны. Ими оказались ранее судимые 45-летний москвич и 47-летний житель Тверской области. Выяснилось, что они познакомились в колонии, где отбывали срок за аналогичные преступления.

Выйдя на свободу, они решили зарабатывать тем же способом — через мессенджер нашли заказчика, выбрали автомобиль, который припаркован не рядом с камерами видеонаблюдения и с помощью специальных средств вскрыли иномарку. Затем угнанную машину они передали заказчику, личность которого устанавливается.