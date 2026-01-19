На Пхукете задержали россиянина

Полиция таиландской провинции Пхукет задержала россиянина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила газета Thai Post.

Иммиграционная полиция и сотрудники полицейского участка района Кату подозревают 25-летнего гражданина России Кайрата Жумагалиева в использовании открытого по поддельным документам банковского счета для получения средств, предположительно мошенническим способом.

Полицейские конфисковали у подозреваемого более 60 вещественных доказательств, в том числе мобильные телефоны и банковские карты.