Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве в Электростали

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве молодого человека на остановке в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области [Ярославу] Яковлеву представить доклад о первоначальных результатах расследования, дав правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 19 января в Электростали в Московской области. В рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний молодой человек достал нож и нанес удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер. Заведено уголовное дело об убийстве. Как сообщили ТАСС правоохранительных органах, причиной конфликта стало шумное поведение компании жертвы.

Фигурант задержан. На допросе он признал вину. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.