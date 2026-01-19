Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

МВД и ФСБ показали задержание готовившего теракт в Иркутской области 18-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как правоохранители поймали молодого мужчину, надели на него наручники и положили в снег. Молодой человек рассказал, что неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, убедил его перевести сбережения своей бабушки на «безопасный» счет. Затем злоумышленник уже от имени «сотрудника ФСБ» заявил, что эти деньги пошли на финансирование Вооруженных сил Украины, и предложил избежать ответственности, совершив поджог объекта инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что подросток поверил и поджег одну подстанцию связи. Потом он направился к следующей, где был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).