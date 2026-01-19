Крысы захватили палату с пациентами в больнице Индии

В больнице Индии стая крыс захватила больничную палату с пациентами. Об этом сообщили в Need To Know.

Инцидент произошел 14 января в клинике государственного медицинского колледжа города Гонда. Грызуны бегали по трубам и мебели прямо над лежачими больными.

После того как видеозапись происшествия распространилась в Сети, местные власти резко раскритиковали руководство колледжа и потребовали немедленно устранить проблему. После этого в захваченном грызунами ортопедическом отделении разместили отраву.

Врач больницы сообщил, что именно продукты, которые родственники приносят пациентам, привлекают крыс. Он также отметил, что в учреждении начато внутреннее расследование, передает издание.

В ноябре прошлого года, после прихода холодов в городах России, участились случаи, когда крысы проникают внутрь автомобилей. Грызуны повреждали днище, сиденья и проводку, а иногда обустраивали места для кормления в моторном отсеке.

В 2025 году в Подмосковье жители также обнаружили «крысиное королевство» во дворе одного из жилых комплексов. По словам местных жителей, грызуны устроили себе город на пустыре возле ЖК «Гусарская баллада» на улице Михаила Кутузова.