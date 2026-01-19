Названа сумма ущерба Минобороны по многомиллионному делу Шишанова

Размер ущерба, которое понесло Министерство обороны России в рамках уголовного дела экс-главы НИИ точных приборов Анатолия Шишанова, составил порядка 620 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

© Вечерняя Москва

— Исковые требования потерпевшего удовлетворены полностью, взыскано в пользу Министерства обороны РФ с Шишанова и Гомозова солидарно в счет компенсации материального ущерба 619 836 806 рублей 93 копейки, — цитирует документы РИА Новости.

Бывший генеральный директор входящего в Роскосмос Научно-исследовательского института (НИИ) точных приборов Шишанов получил пять лет колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Суд вынес соответствующий приговор 3 июля 2024 года.