Землетрясение произошло в российском регионе

На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 19 января, в 04:29 по местному времени (23:29 18 января мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

«Зарегистрировано землетрясение 55.17 с.ш. 110.10 в.д... Энергетический класс: 12.4», — говорится в сообщении геофизической службы российского региона.

Специалисты уточнили, что подземные толчки ощущались вблизи населенного пункта Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья США. Подземные толчки зафиксировали в 19:25 в четверг, 15 января, по местному времени (16 января в 06:25 мск). Их магнитуда достигала 6,0.