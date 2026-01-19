Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых в тайге

Волонтеры «ЛизаАлерт» снова выйдут в тайгу Красноярского края на поиски пропавшей семьи Усольцевых весной 2026 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе красноярского регионального отряда «ЛизаАлерт».

«Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края будут возобновлены с наступлением тепла в регионе [весной]. Мы продолжаем взаимодействовать со службами в консультативном порядке. Сейчас мы ориентируемся на сход снежного покрова», — сообщил представитель поискового движения Серафим Чооду в разговоре с aif.ru.

Спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых

Речь идет о Сергее и Ирине Усольцевых и их пятилетней дочери Арине, которые исчезли в конце сентября 2025 года во время поездки к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. Следов семьи, по данным волонтеров и силовых структур, обнаружить не удалось. Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября: в операции приняли участие более тысячи добровольцев.