В Испании сошли с рельсов два высокоскоростных поезда

В испанской провинции Кордова сошли с рельсов два высокоскоростных поезда. Об этом в социальной сети X сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif.

«Поезд дальнего следования высокой скорости LD AV Iryo 6189 по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа (Мадрид. — «Газета.Ru»

) сошел с рельсов… выехав на соседний путь. По соседнему пути следовал поезд LD AV 2384 по маршруту Пуэрта-де-Аточа — Уэльва, который также сошел с рельсов», — сказано в сообщении оператора.

Агентство EFE написало, что как минимум два человека не выжили в результате произошедшего. Кроме того, есть пострадавшие.

