Девушка сломала позвоночник, катясь на скорости на тюбинге

В Екатеринбурге 25-летняя девушка по имени Марья получила тяжелые травмы, катаясь на тюбинге. Как сообщает издание SHOT, во время спуска на «ватрушке» она на полной скорости наехала на трамплин, после чего слетела с тюбинга и сильно ударилась о землю.

© Московский Комсомолец

Находившаяся рядом подруга незамедлительно вызвала скорую помощь. В медицинском учреждении проведенный рентген показал серьезные повреждения: перелом двух позвонков и ребра. Пострадавшей был назначен строгий постельный режим с минимальной подвижностью.

Врачи разрешили ей ходить не более 10 минут в день. Также Марья вынуждена носить специальный корсет для фиксации позвоночника. Ей строго запрещено поднимать любые предметы тяжелее трёх килограммов.

В настоящее время девушка проходит лечение и восстановление, следуя всем предписаниям медиков.