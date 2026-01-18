Подростки жестоко избили школьницу в Майкопе

Полиция установила личности подростков — участников группового избиения 14-летней школьницы в Майкопе. Об этом сообщили в управлении МВД по Республике Адыгея, передает РИА Новости.

Представитель МВД отметил, что пострадавшая девочка госпитализирована,

«По данному факту отделом МВД России по городу Майкопу проводится проверка», — сообщил он.

По его словам, участники конфликта установлены.

Ранее прокуратура Адыгеи сообщила, что 15 января подростки избили 14-летнюю школьницу в Майкопе, которая возвращалась домой с компьютерных курсов. На нее напали у входа в гимназию. Пять девочек избивали её, а группа мальчиков снимала происходящее на смартфон.

По словам очевидцев, подростки прыгали по голове жертвы, били её ногами и руками до потери сознания. Избиение прекратили случайные прохожие. Пострадавшая получила серьёзные травмы и получает интенсивную терапию.