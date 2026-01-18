Проживавший в Гоа россиянин признался в убийстве трех женщин

Россиянин Алексей Леонов 1996 года рождения, нелегально проживавший в штате Гоа, признался в убийстве третьей женщины – гражданки Индии. Его показания сейчас проверяет полиция, сообщил ТАСС источник в индийских правоохранительных органах.

© телеграм-канал SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, 16 января в городе Арамболь на севере Гоа мужчина расправился со своей подругой, с которой вместе был на отдыхе. Он якобы увидел, как женщина пишет сообщение своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, а затем устроил ей сцену ревности.

Предполагалось, что злоумышленник в момент расправы находился в состоянии наркотического опьянения. В тот момент в соседней комнате была подруга жертвы, которой удалось убежать и обратиться в полицию. Правоохранители задержали Леонова в квартире погибшей.

Генконсул России в Мумбаи Иван Фетисов рассказал ТАСС, что Леонов нанес смертельные ножевые ранения россиянке. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция. Было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Как заявлял Фетисов, до вынесения приговора подозреваемого планировали поместить в Центральную тюрьму Гоа.

"В настоящее время мы взаимодействуем с правоохранительными органами и властями Гоа по всем вопросам. Установлена связь с семьей погибшей, родственники проинформированы о случившемся", – рассказал генконсул.

Во время расследования полиция узнала о похожем убийстве, совершенном 14 января. Мужчина якобы ворвался на съемную квартиру в Морджиме, избил и нанес множество ножевых ранений другой россиянке. С женщиной не могла связаться ее дочь, поэтому она попросила знакомого проверить квартиру, который и обнаружил тело погибшей в ванной.

Эта женщина была знакома с предыдущей жертвой. По данным СМИ, еще была убита Леоновым жительница Гоа по имени Мридула. С ней злоумышленник расправился в ее доме.

По законам Индии злоумышленнику грозит пожизненное заключение или смертная казнь через повешение. Также выяснилось, что Леонов проживал в Гоа нелегально – без действующей визы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки. Злоумышленники ночью задушили пожилую женщину, а после обыскали ее квартиру, похитив паспорт, го