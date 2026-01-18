В Москве пенсионер признался в «схеме Долиной» и вернул жилье

Московский 90-летний пенсионер, продавший квартиру в Тушино за 9 млн, публично признался в использовании схемы Долиной, но суд все равно вернул ему жилье. Об этом сообщает канал Mash.

Перед сделкой пенсионер прошёл платную судебно-психиатрическую экспертизу и его признали полностью вменяемым. Договор оформили официально, однако затем продавец передумал и подал судебный иск. Он заявил, что в момент сделки не понимал своих действий и сослался на статью 177 Гражданского кодекса.

При этом в суде пенсионер признался, что репетировал ложные ответы для экспертов и даже покупал билет на поезд, чтобы убедить покупателей, что уезжает к сыну в Минск и не планирует судов.

«Несмотря на это, 16 января суд вернул ему квартиру. А прежним хозяевам — семье Котковых — пообещали вернуть всю сумму. Но денег у старика нет», — пишет Mash.

Котковы готовят заявление о мошенничестве, указывая на признания продавца. По их словам, новая судебная практика превращает любую законную сделку в лотерею: покупатель остается и без квартиры, и без денег.