Женщина выпала из крана и осталась жива

На производстве в Бугульме обрушился кран, из его кабины выпала 63-летняя женщина. Она получила сильные травмы, но выжила, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики Татарстан.

Инцидент произошел 18 января в 12:30 на Бугульминском механическом заводе на улице Ленина.

На кадрах, представленных телеканалом, идет плановая работа. Внезапно кран складывается пополам, кабина крановщицы резко опускается вниз. Момент падения женщины оператор не показывает.

Дело находится на контроле региональной прокуратуры. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.

