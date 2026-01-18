Мужчина избил катавшегося с горки ребенка

В Екатеринбурге мужчина набросился на катавшегося с горки 13-летнего мальчика, а затем избил его. Об этом сообщает портал E1.ru.

Во время спуска с горки в спортивно-развлекательном комплексе «Уктус» ребенок случайно сбил с ног спутницу мужчины, что вывело его из себя. Друг подростка подбежал к мужчине, попытавшись его отвлечь, но агрессор погнался за товарищем избитого, выкрикивая угрозы.

«Перед столкновением сын отбросил снегокат в сторону, чтобы смягчить удар. Он столкнул собой женщину, она упала на него. Тогда супруг этой женщины сразу начал избивать моего ребенка», — рассказала мать несовершеннолетнего.

Ребенок госпитализирован.

«Он получил перелом носа, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многократные ушибы на руках, потому что пытался закрыть лицо руками», — уточняет интернет-издание.

