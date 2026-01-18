В Москве на женщину с коляской рухнула глыба льда с крыши

В Москве на женщину с коляской скатилась с крыши огромная глыба льда. Горожанка и ее ребенок чудом остались в живых, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 января. Рабочие чистили крышу здания, сбрасывали вниз снег, сбивали сосульки.

Очевидец отметил, что на помощь матери и малышу сразу же бросились прохожие. Они помогли извлечь из коляски обломки льда.

Напомним, что такие случаи время от времени происходят в столице. Так, 6 марта 2015 года на востоке Москвы ледяная глыба упала на 27-летнюю москвичку и ее двухлетнего ребенка.

Женщина была госпитализирована с переломом правой руки, ушибами головы и ноги. Ее ребенок получил ушиб головного мозга, перелом теменной кости и травму органов брюшной полости.

1 февраля 2024 года глыба льда упала в сантиметре от женщины с коляской. Горожанка не пострадала.