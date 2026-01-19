Москвичку задержали за поджог петард под автомобилем на стоянке

Сотрудники полиции задержали женщину, которая по указанию неизвестных положила под автомобиль в Москве упаковку петард и подожгла их. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Москве оперативники уголовного розыска отдела МВД России по району Замоскворечье задержали 24-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хулиганстве", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что злоумышленница проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице и положила под автомобиль Volkswagen, принадлежащий юридическому лицу, упаковку петард, после чего подожгла их и скрылась. Один из работников организации вовремя заметил огонь, вытащил горящую упаковку из-под транспортного средства и принял меры к ее тушению.

"По предварительным данным, противоправные действия москвичка совершила по указанию неизвестных лиц, связавшихся с ней через мессенджер и представившихся сотрудниками спецслужб", - добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигурантка помещена под домашний арест.