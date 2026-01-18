Пенсионер признал обман по схеме Долиной, но отсудил квартиру за девять миллионов

Московский пенсионер, несмотря на признание в обмане по схеме Долиной, отсудил квартиру в Тушино стоимостью девять миллионов рублей. Теперь 90-летний мужчина снова будет жить в своей двушке, однако ему предстоит вернуть полученные деньги. Об этом сообщает Mash.

В день продажи пенсионер прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу, по результатам которой его признали полностью вменяемым. Договор был оформлен официально, расчет проведен по правилам, и квартира площадью 49 квадратных метров перешла новым владельцам.

После появления новой позиции Верховного суда продавец подал уточненный иск, заявив, что в момент сделки не осознавал своих действий, ссылаясь на статью 177 ГК РФ. На заседаниях мужчина рассказал, что готовился к схеме заранее: репетировал ответы, вводил экспертов в заблуждение и покупал билет на поезд, чтобы убедить покупателей, что уезжает к сыну в Минск.

16 января суд вернул пенсионеру квартиру, а прежним владельцам — семье Котковых — пообещали вернуть всю сумму. Денег у старика нет, и Котковы готовят заявление о мошенничестве, передает Telegram-канал.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что меры по защите от «схемы Долиной» на рынке недвижимости могут быть приняты в первом квартале текущего года.