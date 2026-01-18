Пожар в жилом доме на Татарской улице в центре Москвы локализовали

Пожар в пятиэтажном доме на Татарской улице в центре столицы локализовали.

© МЧС

Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

— Принятыми мерами пожар локализован, — цитирует ведомство агентство городских новостей «Москва».

О пожаре стало известно утром 18 января. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже ранг пожара повысили до второго.

Кадры тушения опубликовала пресс-служба МЧС Москвы.