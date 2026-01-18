На вершине горы обнаружен пропавший с радаров авиалайнер

Пропавший с радаров самолет авиакомпании Indonesia Air Transport был обнаружен спасателями на вершине горы Булусараунг в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Как передает агентство Antara, воздушное судно ATR 42-500, связь с которым была потеряна в субботу в районе округа Марос, нашли в воскресенье утром в ходе поисковой операции.

© Московский Комсомолец

На его борту находились 11 человек, включая восемь членов экипажа. Первые признаки катастрофы были обнаружены около 07.17 по местному времени: воздушный патруль заметил белые обломки в холмистой местности горы.

Позже спасатели нашли крупные фрагменты самолета на северном склоне, а к 08.09 был обнаружен фюзеляж. Самолет выполнял рейс из Джакарты в Макассар.

Информации о судьбе пассажиров и экипажа на данный момент нет. Эвакуация осложняется сложными погодными условиями на месте происшествия — сильным ветром и густым туманом. Вертолеты в настоящее время ищут безопасную площадку для посадки, чтобы доставить к обломкам спасательные команды.