Белорусских монахинь обвинили в шпионаже в пользу Россиии

В Швеции разгорелся скандал из-за приглашения на мероприятия к Рождеству сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря, которых обвинили в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет издание The Telegraph.

«Сестры из печально известного белорусского женского монастыря, имеющие связи с кремлевской разведкой, как утверждается, разжигают циничную пропагандистскую войну», — указано в публикации.

Сестер, которых издание называет «монахинями-шпионками», пригласили на мероприятие церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби. По мнению настоятеля прихода Майкла Ореймо, обвинения в шпионаже являются ложными, потому что серьезных доказательств этого СМИ не приводили. Однако за эти слова викарий подвергся серьезной критике.

Еще в конце ноября 2025 года Шведская церковь призвала свои приходы не приглашать сестер из этого монастыря на различные мероприятия, потому что они якобы находятся в тесном контакте с российской разведкой, отмечает издание.

