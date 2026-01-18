Подростки забросали мужчину камнями, заподозрив его в педофилии

Британские подростки заманили мужчину на пляж и забили камнями, считая его педофилом. Об этом сообщает Sky News.

На этой неделе трое подростков предстали перед Королевским судом в Вулвиче. Их подозревают в расправе над 49-летним Александром Кэшфордом, электриком из Кента. В августе 2025 года несовершеннолетние решили устроить над мужчиной самосуд.

Это произошло после того, как Кэшфорд случайно познакомился с 16-летней девушкой в зале игровых автоматов и дал ей свой номер. Та рассказала об этом своим приятелям, и они начали переписываться с потерпевшим от вымышленного имени.

Мужчина утверждал, что ему 30 лет, и обменялся примерно 75 сообщениями с троицей, полагая, что пишет Сиенне. Перед встречей он спросил, любит ли она шампанское, и сказал, что хочет ее поцеловать.

В конце концов «Сиенна» позвала Кэшфорда на пляж, где его встретили двое юношей и девушка, которая, судя по записи, требовала схватить мужчину, называя его «чертовым педофилом». Несовершеннолетние погнались за потерпевшим и, догнав, ударили его по голове стеклянной бутылкой.

Вскрытие показало, что после встречи с подростками у Кэшфорда остались травмы лица и головы, переломы ребер, проколы в легком и гематомы по всему телу.

Подозреваемых задержали вскоре после инцидента. Один из нападавших уже признал свою вину. Судебное разбирательство продолжается.