Из-за коммунальной аварии в Чехове парализована работа скорой помощи

В Чехове сложилась крайне напряжённая ситуация: коммунальный кризис фактически парализовал работу службы скорой помощи. Отсутствие отопления в гаражах, где должны содержаться автомобили и медикаменты, вынуждает сотрудников действовать в экстремальных условиях, что ставит под угрозу оперативность реагирования и напрямую отражается на безопасности пациентов.

© Московский Комсомолец

По информации источника «Чехов Вид», машины скорой помощи вынуждены простаивать между вызовами на открытом воздухе, поддерживая двигатели в постоянной работе. Это связано с тем, что лекарства, находящиеся в автомобилях, могут замёрзнуть при отрицательных температурах. В гаражах нет централизованного отопления, а установленная тепловая завеса не способна обеспечить необходимый уровень тепла. При этом помещения пришлось закрыть, чтобы предотвратить полное размораживание отопительной системы, которая к утру так и не была восстановлена.

МЧС доставило тепловую пушку, однако основная нагрузка по обогреву легла на сотрудников скорой помощи. По словам источника, глава города выделил около десяти переносных обогревателей, которые медикам пришлось доставлять самостоятельно. При этом станция скорой помощи является стратегическим объектом, наравне с городскими больницами.

Ситуацию осложняет общее состояние инфраструктуры: власти не справляются даже с уборкой снега вокруг станции, что затрудняет подъезд машин и доступ к зданию.

Ранее «МК» сообщал, что масштабная коммунальная катастрофа охватила десятки тысяч жителей Чехова. Авария на центральной котельной №2, произошедшая около 15:50, оставила значительную часть города без отопления и горячей воды, при том что на улице температура опускалась ниже минус 20 градусов.

Как сообщают местные жители, спустя почти сутки после аварии ситуация по-прежнему остается напряженной. Батареи в квартирах, едва нагревшись, вновь остывают. А на улице по-прежнему очень холодно.