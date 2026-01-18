Пожар произошел в жилом доме старой постройки на Татарской улице в центре Москвы

В центре Москвы на Татарской улице произошел пожар в жилом доме старой постройки. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

Возгорание произошло по адреса улица Татарская, дом 5, строение 2. Отмечается, что огонь распространился на чердачные перекрытия здания.

Жильцов оперативно эвакуировали, для них организован пункт временного размещения, передает агентство.

— В связи с возгоранием на Татарской улице, 5с1 перекрыто движение по улице Татарской на участке от дома 3с1 до дома 7с1 на время работы оперативных и экстренных служб, — сообщили в Дептрансе Москвы.

16 января на Измайловском бульваре в Москве загорелся хостел, расположенный в пятиэтажном доме. Здание самостоятельно покинули 48 человек.