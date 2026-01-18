Российская актриса исчезла после встречи с сектой

В Самаре пропала 32-летняя актриса Екатерина после контакта с сообществом, похожим на секту. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечается, перед исчезновением девушка сменила имя и фамилию в своих социальных сетях. Екатерина рассталась с мужем, с которым прожила более десяти лет, оставив ему двух детей. Она работала мастером по наращиванию ресниц и бровей, параллельно стремясь построить карьеру в модельном бизнесе и шоу-бизнесе.

Незадолго до пропажи в её соцсетях появился анонс мастер-класса по «женской избирательности» с использованием астрологии. По информации родственников, она попала в организацию, обладающую всеми признаками секты: агрессивным маркетингом, жесткой иерархией и псевдонаучными методами.

Девушка выезжала в Казахстан «на обучение от своей школы», для чего взяла кредит на три миллиона рублей. Там она, по имеющимся сведениям, занималась попрошайничеством на улицах. После этого Екатерина пыталась восстановить утерянный паспорт в Москве. Её родные надеются, что она жива и не стала жертвой сектантов.