Пожар произошел в пятиэтажном доме на Татарской улице в Москве

В центре Москвы на Татарской улице горит жилой дом старой постройки. Об этом сообщили в агентстве городских новостей "Москва". По предварительным данным, пожар произошел между пятым этажом и чердаком. На данный момент огонь перекинулся на чердачные перекрытия здания. Ранг возгорания повышен до второго, наблюдается открытое горение. "В д. 5, стр. 1 по ул. Татарская произошел пожар на пятом этаже. Огонь ушел в чердачные перекрытия", - рассказал собеседник агентства. Благодаря оперативным действиям спасателей всех жильцов успешно эвакуировали. Для пострадавших организован комфортный временный пункт размещения. Также в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по улице Татарская временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Водителей просят выбирать пути объезда. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и уточняется информация о возможных пострадавших в пожаре.