Обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажки в Беслане

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на крышу пятиэтажки в Беслане. Об этом в Telegram сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

По его словам, из жилого дома были эвакуированы 70 человек.

«Один из них [эвакуированных] обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло», — говорится в сообщении.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Меняйло призвал не поддаваться панике и верить только официальной информации.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два района региона.